15 сентября 2025 в 12:34

Белоруссия ответила на «истерию Запада» о совместных с Россией учениях

В МО Белоруссии назвали учения «Запад-2025» беспрецедентно открытыми

Российско-белорусские учения «Запад-2025» Российско-белорусские учения «Запад-2025» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российско-белорусские учения «Запад-2025» являются беспрецедентно открытыми и прозрачными, заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. Обвинения со стороны западных стран он отверг как необоснованные, назвав их «истерией», сказано в Telegram-канале ведомства.

Учения, на наш взгляд, являются беспрецедентно открытыми, мы не несем никому угрозы, мы за выстраивание конструктивного и прагматичного диалога. <…> На Западе поднялась истерия, а также необоснованные обвинения якобы в агрессивности данных учений и подготовке к вооруженному конфликту со странами Запада, — поделился Ревенко.

Он обратил внимание, что в апреле этого года формат учений был полностью переработан, чтобы снизить градус напряженности и показать мировому сообществу миролюбивость Белоруссии. В связи с этим была вдвое сокращена численность личного состава, вооружения и военной техники, а сами учения перенесли вглубь страны.

Мы доводили свою позицию, что примем всех наблюдателей на своей территории. За 42 дня до начала учения была направлена по сети связи ОБСЕ информация о формате и параметрах учения, а это порядка 6850 человек. А также — приглашение для всех 56 государств принять участие в наблюдении за данным мероприятием, — подчеркнул помощник министра.

Ревенко отметил, что на учениях на сегодняшний день присутствуют представители 23 государств. Он уточнил, что среди них — три посланника стран НАТО, 17 человек от военно-дипломатического корпуса и представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что страна готова реагировать на любые провокационные действия в ходе совместных с Россией учений «Запад-2025». По его словам, процесс носит исключительно оборонительный характер и направлен на улучшение координации между армиями союзников.

