12 сентября 2025 в 16:39

Белоруссия готова ответить на провокации во время учений с Россией

Муравейко: Белоруссия готова ответить на провокации в ходе «Запада-2025»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Белоруссия готова реагировать на любые провокационные действия в ходе совместных с Россией учений «Запад-2025», заявил начальник Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко. По его словам, которые приводит пресс-служба минобороны государства, учения носят исключительно оборонительный характер и направлены на улучшение координации между армиями союзных государств.

Мы не угрожаем третьим странам и стремимся отработать вопросы в рамках подготовки своих Вооруженных сил совместно с войсками союзников. Вместе с тем мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ и готовы отреагировать на любые провокации, — отметил военачальник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция Варшавы на учения «Запад-2025» России и Белоруссии отражает эмоциональное напряжение в Европе. По его мнению, это вызвано негативным отношением Запада к Москве. Песков подчеркнул, что в условиях дружественных отношений между странами всегда существовала возможность наблюдать за российскими учениями.

Белоруссия
учения
Россия
провокации
