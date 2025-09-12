Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 13:43

«Эмоциональные перегрузки»: Песков о реакции Польши на учения «Запад-2025»

Песков назвал эмоциональной перегрузкой реакцию Польши на учения Москвы и Минска

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Реакция Варшавы на российско-белорусские учения «Запад-2025» свидетельствует об эмоциональной перегрузке европейских стран, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это связано с негативным отношением Запада к Москве.

Сейчас же, когда Западная Европа занимает враждебную по отношению к нам позицию, естественно, это все выливается в подобные эмоциональные перегрузки для этих стран, — констатировал Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что в условиях дружественного сосуществования другу друга у соседних стран всегда была возможность наблюдать за проводимыми Россией учениями.

Ранее Песков на фоне закрытия границ Польшей напомнил, что Россия никогда не угрожала другим странам, в том числе европейским. Это НАТО продвигалась к российским границам, уточнил пресс-секретарь Кремля.

Отмечается, что перекрытая граница Польши и Белоруссии попала на видео после установки заграждений из-за учений «Запад-2025». По данным журналистов, кордоны заблокировали автомобильный КПП Тересполь — Брест. Теперь здесь могут проезжать легковые машины.

Дмитрий Песков
Польша
учения
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пластиковые окна как инвестиция: как остекление влияет на цену квартиры
Чемпиона Москвы по каратэ чуть не убили ножом при ограблении
В МХАТе рассказали, как Доронина отмечает день рождения
Песков пожелал удачи ветеранам СВО на выборах
В России «упало» приложение мобильного банка
Российская АЭС оказалась под атакой украинского дрона
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин
Мать обвинила 22-летнего сына в изнасиловании
SHAMAN рассказал, под каким номером хотел бы выступать на «Интервидении»
Отец певца Шарлота предположил, почему сыну не дали выступить в зоне СВО
Легендарный британский диджей Крис Хилл скончался в возрасте 80 лет
В ГД связали приезд принца Гарри в Киев с желанием занять престол Британии
Глава МИД Польши жестко ответил Трампу по поводу инцидента с дронами
Что известно о сбое Telegram 12 сентября: проблемы, когда починят
В России забили тревогу из-за массового «серого» импорта мототехники
В Калифорнии на пляже нашли гигантскую рыбу-луну
SHAMAN раскрыл, что сделает перед выходом на сцену «Интервидения»
Футболист «Спартака» назвал лучших игроков в истории клуба
Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в выходные
Гендиректор ПФКИ назвал важный недостаток искусственного интеллекта
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.