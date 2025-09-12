«Эмоциональные перегрузки»: Песков о реакции Польши на учения «Запад-2025» Песков назвал эмоциональной перегрузкой реакцию Польши на учения Москвы и Минска

Реакция Варшавы на российско-белорусские учения «Запад-2025» свидетельствует об эмоциональной перегрузке европейских стран, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это связано с негативным отношением Запада к Москве.

Сейчас же, когда Западная Европа занимает враждебную по отношению к нам позицию, естественно, это все выливается в подобные эмоциональные перегрузки для этих стран, — констатировал Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что в условиях дружественного сосуществования другу друга у соседних стран всегда была возможность наблюдать за проводимыми Россией учениями.

Ранее Песков на фоне закрытия границ Польшей напомнил, что Россия никогда не угрожала другим странам, в том числе европейским. Это НАТО продвигалась к российским границам, уточнил пресс-секретарь Кремля.

Отмечается, что перекрытая граница Польши и Белоруссии попала на видео после установки заграждений из-за учений «Запад-2025». По данным журналистов, кордоны заблокировали автомобильный КПП Тересполь — Брест. Теперь здесь могут проезжать легковые машины.