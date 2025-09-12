Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 10:18

Появились кадры перекрытой границы Польши и Белоруссии

Перекрытая граница Польши и Белоруссии попала на видео

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Перекрытая граница Польши и Белоруссии попала на видео после установки заграждений из-за учений «Запад-2025», информирует БелТА. По данным источника, кордоны заблокировали автомобильный КПП Тересполь — Брест. Теперь здесь могут проезжать легковые машины.

Стало известно, что закрыты три прикордонных перехода. На линии размежевания польские пограничники установили заградительные щиты и натянули колючую проволоку. Здесь дежурят сотрудники КПП в военной форме, продолжая ставить преграды для проезжающих автомобилей.

Ранее замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик заявил, что республика перебросит в приграничные с Белоруссией и Россией районы до 40 тысяч военных. Министр назвал это ответным шагом на совместные учения двух стран.

Представитель МИД РФ Мария Захарова призывала Польшу передумать насчет решения закрыть границу с Белоруссией. Дипломат предупредила, что односторонние действия Варшавы нанесут серьезный ущерб международным партнерам страны и национальному бизнесу.

Польша
Белоруссия
границы
учения
