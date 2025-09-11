Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 20:50

Захарова предупредила Польшу о рисках закрытия границы с Белоруссией

Захарова: закрытие границы Польши с Белоруссией навредит бизнесу

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия призывает Польшу пересмотреть решение о закрытии границы с Белоруссией, сообщается в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой. По ее словам, односторонние действия Варшавы нанесут серьезный ущерб международным партнерам страны и национальному бизнесу.

Призываем Варшаву задуматься о последствиях таких деструктивных шагов и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки. <...> Односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена. При этом жертвой <...> станут как предприниматели из союзных Польше стран, так и национальный бизнес, — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что действия польского руководства направлены на дальнейшую эскалацию напряженности в Европе. Кроме того, они нарушают основные гуманитарные принципы, например свободу передвижения. Из-за этого жители приграничных районов Польши и Белоруссии теряют возможность поддерживать близкие родственные связи и общаться друг с другом.

Польша закрыла с полуночи 12 сентября все пункты пропуска на границе с Белоруссией. Ограничения затронули автомобильные и железнодорожные пути в частности.

Польша
Белоруссия
Мария Захарова
границы
