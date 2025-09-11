Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 12:17

Власти Польши приняли неожиданное решение в отношении Белоруссии

МВД Польши сообщило о закрытии границ с Белоруссией на неопределенный срок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Польско-белорусская граница будет закрыта на неопределенный срок, заявил глава МВД Польши Марчин Кервиньский в эфире радиостанции TOK.FM. По его словам, решение не связано с учениями «Запад-2025» и продлится до обеспечения полной безопасности. При этом министр отметил, что границу не будут держать закрытой без необходимости.

Я хочу подчеркнуть, что это не временное закрытие [границы] на период проведения учений «Запад-2025». Граница закрывается на неопределенный срок и будет открыта только тогда, когда ситуация позволит обеспечить полную безопасность, — сказал глава ведомства.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал решение Польши временно закрыть границу с республикой на время учений «Запад-2025» антинародным. Он отметил, что оно негативно сказывается на обычных гражданах, желавших пересечь границу.

Кроме того, начальник Генштаба и первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что Варшава предупредила Минск о приближении с украинской стороны неопознанных дронов. По его словам, силы ПВО республики ночью уничтожили БПЛА, вторгшиеся в белорусское воздушное пространство.

Белоруссия
Польша
границы
министры
