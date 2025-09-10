Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 11:15

«Справедливости ради»: Польша предупредила Белоруссию о дронах у границы

Польша предупредила Белоруссию о приближавшихся к границе беспилотниках

Фото: IMAGO/BOGDAN HRYWNIAK/Global Look Press

Варшава оповестила Минск о приближении с территории Украины к белорусской границе неопознанных беспилотников, заявил начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко. По его словам, силы ПВО республики ночью сбили БПЛА, залетевшие в белорусское воздушное пространство.

Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины, — подчеркнул военачальник.

Он отметил, что обмен информацией о воздушной обстановке является важным слагаемым безопасности в регионе и способствует налаживанию доверия между соседними государствами. Муравейко заверил, что Белоруссия и дальше продолжит реализацию своих обязательств по данному направлению.

Ранее сообщалось, что Белоруссия в ночь на 10 сентября уничтожила часть БПЛА, залетевших в ее воздушное пространство. «Заблудившиеся» дроны были поражены силами противовоздушной обороны. При этом дежурные силы ПВО Белоруссии оповестили коллег в Польше и Литве о приближении неизвестных летательных аппаратов к территориям их стран.

