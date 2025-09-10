Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 11:09

Над Белоруссией сбили неизвестные беспилотники

Минобороны Белоруссии сообщило об уничтожении сбитых с курса беспилотников

В Белоруссии минувшей ночью, с 9 на 10 сентября, уничтожили несколько беспилотников, которые были запущены в ходе обмена ударами России и Украины, но сбились с курса после воздействия РЭБ, сообщили в Минобороны республики. «Заблудившиеся» дроны были поражены силами противовоздушной обороны.

В ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными средствами противовоздушной обороны республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами ПВО, — отметил первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко.

Он также добавил, что этой ночью Белоруссия обменивалась информацией о воздушной обстановке с Польшей и Литвой, оповещая их о приближении БПЛА. Замминистра обратил внимание, что именно это позволило Варшаве вовремя поднять в воздух авиацию, чтобы сбить беспилотники.

Справедливости ради стоит отметить, что польская сторона также информировала белорусские дежурные боевые расчеты о приближении к границе Республики Беларусь неопознанных летательных аппаратов с территории Украины, — поделился он.

Муравейко подчеркнул, что обмен информацией о воздушной обстановке с соседями — важный элемент обеспечения безопасности в регионе. Он заключил, что Белоруссия и дальше будет делиться информацией с Польшей и странами Прибалтики.

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс не считает инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, преднамеренной атакой. В ночь происшествия впервые были задействованы самолеты НАТО для отражения потенциальной угрозы.

