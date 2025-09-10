НАТО отреагировало на инцидент с БПЛА в Польше

НАТО отреагировало на инцидент с БПЛА в Польше НАТО не считает инцидент с БПЛА в Польше нападением

Североатлантический альянс не считает инцидент с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Польши, преднамеренной атакой, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По его данным, в ночь происшествия впервые были задействованы самолеты НАТО для отражения потенциальной угрозы.

Это был первый случай, когда самолеты НАТО вступили в бой с потенциальными угрозами в воздушном пространстве союзников, — прокомментировал источник.

В операции участвовали польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты наблюдения системы АВАКС и самолеты-дозаправщики.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны. Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка также подтвердил встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность.

До этого военный эксперт Александр Собянин заявил, что текущий курс НАТО и таких стран, как Финляндия, Польша и Прибалтика, делает конфликт с Россией практически неизбежным. По его мнению, регион Балтики станет одним из основных театров военных действий, где силы Альянса могут попытаться блокировать Калининградскую область, нарушить сухопутную связь с Мурманском и атаковать Санкт-Петербург.