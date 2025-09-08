Военэксперт рассказал, где развернется новый конфликт России и НАТО Аналитик Собянин предрек большой конфликт России и НАТО на Балтике

При нынешнем курсе НАТО и некоторых его членов, включая Финляндию, Польшу и страны Прибалтики, конфликт Альянса с Россией практически неизбежен, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин. По его словам, одним из основных театров военных действий (ТВД) может стать регион Балтики.

Уже отрабатываются сценарии блокады Калининградской области и российского судоходства. Основной задачей финской и шведской группировок будет атака на Карельский перешеек и перекрытие сухопутной связи с Мурманском, что сделает практически невозможным функционирование стратегической базы подводного флота, а также блокада Санкт-Петербурга, — пояснил он.

Как отмечает Собянин, боевые действия на этом ТВД будут жесткими, поскольку Финляндия и Швеция — достаточно серьезные противники.

У финнов и шведов сильная военная промышленность и мотивированная обученная армия, — указал собеседник.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что Финляндия взяла курс на подготовку к войне с Россией и уже создает плацдарм для будущей атаки. В частности, он обратил внимание на появление новых гарнизонов у российских границ и развертывание сил НАТО в Лапландии.