Медведев озвучил, какая из стран НАТО готовится к войне с Россией

Финляндия проводит курс на подготовку к военным действиям и, скорее всего, готовит плацдарм для нападения на Россию, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, в регионе усиливается военная активность.

После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас, — предположил он.

Медведев отметил, что Североатлантический альянс полностью вовлечен в происходящее. Он активно осваивает все пять операционных сред — сушу, море, воздух, космос и киберпространство, подытожил политик.

Ранее стало известно, что в Германии намерены переоборудовать станции метро, подвалы и подземные гаражи в укрытия на случай конфликта с Россией. Местные власти рассчитывают подготовить страну к возможным военным действиям к 2029 году. Представитель главы Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях Ральфа Тислера сообщил, что этим вопросом займется его офис.