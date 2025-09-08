Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 11:21

Медведев озвучил, какая из стран НАТО готовится к войне с Россией

Медведев: после вступления в НАТО Финляндия готовится к войне с Россией

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Финляндия проводит курс на подготовку к военным действиям и, скорее всего, готовит плацдарм для нападения на Россию, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит ТАСС, в регионе усиливается военная активность.

После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас,предположил он.

Медведев отметил, что Североатлантический альянс полностью вовлечен в происходящее. Он активно осваивает все пять операционных сред — сушу, море, воздух, космос и киберпространство, подытожил политик.

Ранее стало известно, что в Германии намерены переоборудовать станции метро, подвалы и подземные гаражи в укрытия на случай конфликта с Россией. Местные власти рассчитывают подготовить страну к возможным военным действиям к 2029 году. Представитель главы Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях Ральфа Тислера сообщил, что этим вопросом займется его офис.

