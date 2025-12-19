«Воровской сходняк»: Медведев объявил «масштабный передел влияния» в ЕС Медведев заявил, что в ЕС начался масштабный передел влияния

В Евросоюзе начался «масштабный передел влияния», написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев по итогам прошедшего в Брюсселе саммита ЕС. По его словам, на встрече принят «ряд важных для уголовного мира решений».

Воровской сходняк («саммит Евросоюза») в Брюсселе принял ряд важных для уголовного мира решений. Они попали в так называемый брюссельский прогон, о котором ночью объявили есовские блатные, — написал Медведев.

В частности, участники саммита отказались от немедленных действий по изъятию российских средств или открытого похищения российских денег. Саммит продемонстрировал признание влияния США на принимаемые в ЕС решения, считает Медведев. Брюссель не отказался от идеи конфискации, но для сохранения репутации лидеры ЕС решили «залечь на дно», уточнил зампред Совбеза РФ.

Все это свидетельствует о начале масштабного передела влияния в европейском преступном мире, — заключил Медведев.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер приветствовал решение саммита ЕС предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €90 млрд (8 трлн рублей) под гарантии общего бюджета блока, а не российских активов. По его словам, отказ от немедленной конфискации замороженных российских активов позволил сообществу избежать «хаоса и раскола».