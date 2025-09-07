Одна из стран Евросоюза собирается переоборудовать станции метро в убежища Германия хочет переоборудовать подвалы и станции метро в убежища

В Германии станции метро, подвалы и подземные гаражи хотят переоборудовать в убежища на случай возможного конфликта с Россией, сообщает The Washington Post. По данным издания, местные власти поставили задачу подготовить страну к военным действиям к 2029 году. По их мнению, именно в эти сроки Россия может нанести удар.

Представитель главы Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях Ральфа Тислера сообщил, что его офис планирует переоборудовать станции метро, подвалы и подземные гаражи в убежища, — сказано в статье.

Также власти готовят цифровой каталог укрытий, который будет доступен через приложение. Кроме того, немецкие чиновники обратились к населению с призывом подготовиться и сделать запасы продуктов минимум на три дня, а в идеале — на 10 суток.

