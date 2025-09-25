Пригрозившему России применением дальнобойного американского оружия президенту Украины Владимиру Зеленскому следует знать, что Москва может ответить так, что его не спасет бомбоубежище, заявил в своем канале в MAX заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, также об этом не стоит забывать властям США.
Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить, — отметил Медведев.
Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины не может принимать рациональные решения, так как утратил способность преднамеренно рассуждать о своих действиях, планировать, обдумывать и взвешивать различные варианты. По его словам, потерявшему голову и готовому воевать до последнего соотечественника Зеленскому нельзя доверять.
До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский отказался от поездки в Россию из-за страха перед украинскими нацистами. По словам парламентария, политик зависит от Запада и нацистских формирований, действующих на Украине.