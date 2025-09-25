«Бомбоубежище не поможет»: Медведев ответил на угрозы Зеленского Медведев: бомбоубежище не поможет Зеленскому спастись от российского оружия

Пригрозившему России применением дальнобойного американского оружия президенту Украины Владимиру Зеленскому следует знать, что Москва может ответить так, что его не спасет бомбоубежище, заявил в своем канале в MAX заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, также об этом не стоит забывать властям США.

Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить, — отметил Медведев.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины не может принимать рациональные решения, так как утратил способность преднамеренно рассуждать о своих действиях, планировать, обдумывать и взвешивать различные варианты. По его словам, потерявшему голову и готовому воевать до последнего соотечественника Зеленскому нельзя доверять.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский отказался от поездки в Россию из-за страха перед украинскими нацистами. По словам парламентария, политик зависит от Запада и нацистских формирований, действующих на Украине.