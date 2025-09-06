В Госдуме объяснили, почему Путин не поедет в Киев Депутат Колесник: украинские нацисты не простят Зеленскому визит в Россию

Президент России Владимир Путин не поедет в Киев по приглашению лидера Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. При этом отказ последнего от поездки в РФ, по его словам, объясняется страхом перед украинскими нацистами.

Зеленский зависит от Запада и от нацистских формирований у себя в стране, которые ему этот визит не простили бы. Он бы не смог вернуться на Украину не потому, что наши его бы задержали. Его бы не приняли. Его три раза приглашали в Москву, он не приехал. Хотя его приглашали не на капитуляцию, а на переговоры о мире, — добавил Колесник.

Парламентарий отметил, что Путин не поедет в Киев, так как Украина — проигравшая сторона. Он подчеркнул, что Зеленский Путину — не ровня.

И почему Путин должен ехать в Киев к проигравшей стороне? Наши войска постоянно продвигаются. В конце концов, надо приезжать к равным себе. Наш президент не поедет к этому шпинделю. Зеленский — не государственный деятель. Он выехал на одном сериале «Слуга народа», ему подсказали, как рожи корчить. Так он Украиной и правит, — подытожил Колесник.

Ранее Путин заявил, что Москва является лучшим местом для переговоров с Владимиром Зеленским. Глава государства отметил готовность к такой встрече.