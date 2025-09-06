Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 12:59

В Госдуме объяснили, почему Путин не поедет в Киев

Депутат Колесник: украинские нацисты не простят Зеленскому визит в Россию

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Президент России Владимир Путин не поедет в Киев по приглашению лидера Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. При этом отказ последнего от поездки в РФ, по его словам, объясняется страхом перед украинскими нацистами.

Зеленский зависит от Запада и от нацистских формирований у себя в стране, которые ему этот визит не простили бы. Он бы не смог вернуться на Украину не потому, что наши его бы задержали. Его бы не приняли. Его три раза приглашали в Москву, он не приехал. Хотя его приглашали не на капитуляцию, а на переговоры о мире, — добавил Колесник.

Парламентарий отметил, что Путин не поедет в Киев, так как Украина — проигравшая сторона. Он подчеркнул, что Зеленский Путину — не ровня.

И почему Путин должен ехать в Киев к проигравшей стороне? Наши войска постоянно продвигаются. В конце концов, надо приезжать к равным себе. Наш президент не поедет к этому шпинделю. Зеленский — не государственный деятель. Он выехал на одном сериале «Слуга народа», ему подсказали, как рожи корчить. Так он Украиной и правит, — подытожил Колесник.

Ранее Путин заявил, что Москва является лучшим местом для переговоров с Владимиром Зеленским. Глава государства отметил готовность к такой встрече.

Россия
Украина
Владимир Зеленский
Владимир Путин
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нарушила правила»: альпинист назвал недопустимые ошибки Наговициной
В Турции задержали россиян за поцелуй в мечети: что известно, наказание
Бабье лето пришло, надолго ли задержится тепло? Погода в Москве на неделю
В России придумали, как упростить туристам путешествия в КНР
Захарова считает Зеленского человеком только отчасти
Конфликт Мизулиной и Крида: из-за чего произошел, что за «голая» вечеринка
«Волчья сущность»: в Госдуме объяснили появление в США Министерства войны
Европейская страна призвала своих граждан уехать из Белоруссии
В России узнали о попытках ВСУ концентрироваться у двух регионов РФ
Российская ПВО перехватила пять управляемых авиабомб ВСУ
Михалков анонсировал новую кинопремию с призом в 81 млн рублей
Удары ВСУ по российскому региону привели к двум жертвам
Житель США почти 30 лет провел за решеткой за убийство, которое не совершал
Любимую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе
Ученые пытаются раскрыть загадку найденного черепа неизвестного существа
На Украине вспыхнула одна из крупнейших в мире кондитерских фабрик
Победитель «Битвы экстрасенсов» сыграл свадьбу в Геленджике
Велопутешественника из Франции задержали во Владивостоке
Водитель сбил подростка на мотоцикле и протащил его по дороге
В Госдуме объяснили, почему Путин не поедет в Киев
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.