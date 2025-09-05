Саммит ШОС — 2025
Путин назвал лучшее место для переговоров с Зеленским

Путин: Москва является лучшим местом для встречи с Зеленским

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва является лучшим местом для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. Глава государства отметил готовность к такой встрече. Выступление президента транслировалось на Rutube-канале ВЭФ.

Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва, — сказал Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин пригласил Зеленского на встречу в Москве не для того, чтобы тот капитулировал. Он пояснил, что главная цель — переговоры.

До этого сенатор Владимир Джабаров отметил, что Зеленский откажется от встречи с Путиным, так как не готов к диалогу без поддержки Запада. По мнению политика, украинский лидер осознает свое слабое положение и намеренно избегает переговоров, чтобы сохранить власть.

3 сентября Путин подтвердил на пресс-конференции в Китае, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским, но усомнился в ее целесообразности. Российский лидер подчеркнул, что такие переговоры должны иметь практический смысл, а не быть формальным жестом.

