Путин исчерпывающей фразой высказался о встрече с Зеленским Путин заявил, что никогда не исключал возможность встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что никогда не исключал возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он поставил под сомнение целесообразность таких переговоров.

Что касается возможных встреч с господином Зеленским, то я уже говорил об этом. В целом, я никогда не исключал возможности такой встречи, — подчеркнул глава РФ.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что возможность встречи Путина и Зеленского зависит от стремления сторон к мирному урегулированию. По его словам, препятствием является позиция Киева, противоречащая прежним договоренностям, включая итоги переговоров в Стамбуле. Парламентарий также отметил, что Зеленский следует указаниям внешних сил, а не ведет самостоятельный курс.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков между тем сообщил, что у Путина и президента США Дональда Трампа нет договоренностей о трехсторонней или отдельной двухсторонней встрече с Зеленским. Он подчеркнул, что конкретных предложений по повышению уровня переговоров пока нет.