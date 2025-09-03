Названа причина, почему Зеленский откажется встретиться с Путиным в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский откажется от предложения российского лидера Владимира Путина провести встречу в Москве, так как предчувствует, что окажется в невыгодном положении, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По мнению сенатора, украинскому главе важно продолжать боевые действия, чтобы остаться у власти.

В случае приезда Зеленского в Москву, я ни секунды не сомневаюсь, ему будет полностью гарантировано безопасное пребывание. Но он не приедет не потому, что боится за себя, а потому что ему предложить нечего. Он настроен только на [боевые действия] — это единственный способ существования его режима. Поэтому он будет использовать любой шанс, чтобы уклониться от прямой встречи с Путиным, а тем более в условиях, где он не будет чувствовать поддержки Запада. Зеленский понимает, что проиграет даже в обычной беседе с нашим президентом, — объяснил Джабаров.

Ранее Путин допустил возможность встречи с Зеленским. Он отметил, что украинский лидер может приехать в Москву, если готов к переговорам. При этом президент России поставил под сомнение целесообразность этих переговоров.