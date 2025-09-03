Путин пригласил Зеленского в Москву

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭Дяоюйтай в Пекине

Президент РФ Владимир Путин допустил возможность встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. На пресс-конференции по итогам визита в Китай российский лидер отметил, что он может приехать в Москву, если готов к переговорам.

Я сказал: да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, — подчеркнул глава РФ.

Путин также добавил, что никогда не исключал возможность встречи с Зеленским. Однако он поставил под сомнение целесообразность таких переговоров.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что возможность встречи Путина и Зеленского зависит от стремления сторон к мирному урегулированию. По его словам, препятствием является позиция Киева, противоречащая прежним договоренностям, включая итоги переговоров в Стамбуле. Парламентарий также отметил, что Зеленский следует указаниям внешних сил, а не ведет самостоятельный курс.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков между тем сообщил, что у Путина и президента США Дональда Трампа нет договоренностей о трехсторонней или отдельной двухсторонней встрече с Зеленским. Он подчеркнул, что конкретных предложений по повышению уровня переговоров пока нет.