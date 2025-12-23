Новый год-2026
Российские регионы поспорили после жалобы Путину на жизнь «как в XIX веке»

Власти Ленобласти заявили об отсутствии жалоб из поселка Ульяновка

Из поселка Ульяновка не поступало жалоб на энерго- и газоснабжение, а его инфраструктура работает стабильно, заявила председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен. Это заявление стало ответом на инцидент, когда во время прямой линии президенту России Владимиру Путину зачитали вопрос якобы от жителя Ульяновска, который оказался жителем одноименного поселка.

Обращаю внимание коллег из Ульяновска, что прямая линия президента России готовится исключительно ответственно и профессионально — об этом знают в каждом регионе России. Из поселка Ульяновка в администрацию региона не поступало жалоб на энерго- и газоснабжение.<...> И такой же стабильности мы желаем Ульяновску, — отметила она.

Инцидент произошел 19 декабря, когда во время прямой линии Путину зачитали жалобу жителя «Ульяновска» на жизнь «в XIX веке». Позже, 23 декабря, администрация города Ульяновска установила, что автор обращения живет в поселке Ульяновка Ленинградской области, и назвала это «досадной оплошностью» и опечаткой.

Ранее вдова бойца СВО Кристина Гребова сообщила о решении проблемы, на которую она пожаловалась в ходе прямой линии президента России. После смерти мужа на фронте в январе 2024 года она и ее дети не получили удостоверения, им также не назначили пенсию по потере кормильца.

