Российские регионы поспорили после жалобы Путину на жизнь «как в XIX веке» Власти Ленобласти заявили об отсутствии жалоб из поселка Ульяновка

Из поселка Ульяновка не поступало жалоб на энерго- и газоснабжение, а его инфраструктура работает стабильно, заявила председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен. Это заявление стало ответом на инцидент, когда во время прямой линии президенту России Владимиру Путину зачитали вопрос якобы от жителя Ульяновска, который оказался жителем одноименного поселка.

Обращаю внимание коллег из Ульяновска, что прямая линия президента России готовится исключительно ответственно и профессионально — об этом знают в каждом регионе России. Из поселка Ульяновка в администрацию региона не поступало жалоб на энерго- и газоснабжение.<...> И такой же стабильности мы желаем Ульяновску, — отметила она.

Инцидент произошел 19 декабря, когда во время прямой линии Путину зачитали жалобу жителя «Ульяновска» на жизнь «в XIX веке». Позже, 23 декабря, администрация города Ульяновска установила, что автор обращения живет в поселке Ульяновка Ленинградской области, и назвала это «досадной оплошностью» и опечаткой.

