Спустя четыре месяца установлен владелец упавшего в Эстонии бесхозного БПЛА ERR: упавший на территории Эстонии дрон оказался украинским

Эстонские силовики и эксперты подтвердили, что беспилотник, обнаруженный в августе недалеко от границы с Россией, принадлежал Украине, передает ERR. Дрон, как пишет агентство, вероятно вошел в воздушное пространство Эстонии со стороны Латвии.

Доказательства указывают на украинское происхождение БПЛА, что было подтверждено эстонскими правоохранительными органами уже при его обнаружении, – сказано в публикации.

Следствие не смогло установить точную траекторию дрона, а также причины запуска БПЛА. Уточняется, что полиция и прокуратура прекратили производства по факту происшествия. Дрон был обнаружен в конце августа в 40 км от Тарту.

Тем временем Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты якобы на фоне активности России на Украине. Также в высшую степень боевой готовности были переведены наземные средства ПВО и радиолокационной разведки.

Ранее стало известно, что воздушные шары из Белоруссии, которые напугали Литву и спровоцировали закрытие границ, оказались не оружием гибридной войны, а инструментом контрабандистов. Преступная группа использовала шары с GPS-трекерами для нелегального ввоза табачной продукции.