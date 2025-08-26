«Отключим в Эстонии связь»: у РФ готов ответ на запуск БПЛА из Прибалтики

В Эстонии были найдены обломки украинского беспилотника. Таллин не стал скрывать его принадлежность ВСУ. Ранее об этом же сообщило агентство Bloomberg. Недавняя беспрецедентная атака украинских БПЛА на Ленинградскую область дает основание предполагать, что территория Прибалтики либо воздушное пространство используется для нападения на Россию. Можно ли подобные действия Таллина рассматривать как агрессию НАТО против России и как следует на это реагировать Москве — в материале NEWS.ru.

Какой инцидент произошел с украинским беспилотником

В юго-восточной части Эстонии обнаружены обломки БПЛА ВСУ, рассказал глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон, передает ERR. Он отметил, что нет никаких признаков, указывающих на российское происхождение беспилотника.

«По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник, который сбился с курса из-за российских помех GPS и других средств радиоэлектронной борьбы», — прокомментировал Паллосон. Он также отметил, что на месте происшествия была замечена значительная воронка, оставшаяся после взрыва. Ранее об этом инциденте сообщило агентство Bloomberg, также отметив, что, по версии Таллина, дрон принадлежал Украине.



Подробности приводит Telegram-канал Mash. Осколки беспилотника нашел на своем участке утром в воскресенье фермер в городе Тартумаа неподалеку от Тарту. Никто не пострадал. Авторы сделали предположение, что украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Санкт-Петербург и Ленобласть, могли запускать с сухогрузов в Балтийском море и использовать воздушное пространство Эстонии для пролетов.

Примечательно, что в мае нынешнего года в Эстонии проходили учения Exercise Hedgehog 2025, в которых в том числе участвовали и украинские операторы БПЛА.

Как Прибалтика превратилась в плацдарм для нападения на РФ

27 июля над Ленинградской областью был уничтожен 51 украинский БПЛА. Во время налета системы российской ПВО нейтрализовали десять дронов ВСУ в районе порта Усть-Луга. Падение обломков одного из дронов вызвало возгорание на территории нефтетерминала. В результате инцидента никто не пострадал. По мнению экспертов, это был самый масштабный и технологически подготовленный налет дронов на регион. Причем запуск дронов мог осуществляться с территорий соседних государств — членов НАТО.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, откуда ВСУ могли атаковать беспилотниками порт Усть-Луга в Ленинградской области.

«Они могут запускать дроны из Прибалтики. Дело в том, что там для них сейчас хороший плацдарм, который они используют именно для нанесения ударов. Поэтому наши компетентные органы разберутся и сделают соответствующие выводы», ― отметил Липовой в беседе с NEWS.ru.

Можно ли говорить о появлении нового фронта: Россия — НАТО

Страны Прибалтики полностью задействованы в конфликте, подтвердил военный эксперт Василий Дандыкин. И оружием, и деньгами, и всем остальным. Если украинский дрон упал в Эстонии, то велика вероятность, что он и летел с территории этого государства.

«Атаки на РФ из Эстонии говорят об участии НАТО в конфликте. Я думаю в конце концов будет доказано: откуда именно летят эти беспилотники, — сказал эксперт NEWS.ru. — Сейчас задействованы все структуры НАТО и Европы для того, чтобы сделать нам больно. Провокации могут быть и на Балтике. Они к этому готовятся и не скрывают этого. Но России реагировать на это следует нормально, спокойно. Бить врага и в хвост, и в гриву, наступать. Эстония пусть нервничает».



Против нас воюют полсотни западных государств, полсотни стран НАТО, подтвердил сенатор Андрей Климов. По его словам, для этого не нужны какие-то дополнительные доказательства.

«Но мы противостоим, мы работаем в этом отношении. Работают над этим профессиональные люди, они занимаются своим делом. И поверьте, никто не ждет особого приглашения для того, чтобы оказывать противодействие, — его оказывают, — подчеркнул политик в беседе с NEWS.ru. — Для этого не надо объявлять всему миру, что мы сейчас конкретно сделаем. У нас идет гибридная, глобальная, тотальная война. И в этих условиях что-то можно говорить вслух, а что-то пока нет. Идет серьезная работа по обеспечению безопасности Российской Федерации».

Каким может быть ответит России

Генерал-майор войск ПВО в отставке Владимир Комиссаров считает, что Москве «вовсе не обязательно сразу обстреливать Эстонию ракетами» или «посылать танковую дивизию на Таллин».

«Эстония — очень маленькая страна, ответить можно зеркально. Накрывать ее перманентно стратегическими комплексами РЭБ. Например, Мурманск-БН способен давить сигналы на дальностях до 5000 км. А вся Эстония — это 350 км в длину и 250 км в ширину. При этом, конечно, мы им накроем еще и мобильную связь, все коммуникации. Отключим все. Сделаем там каменный век. Вот и пускай подумают», — предположил Комиссаров.

