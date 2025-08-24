Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 07:39

Российские силы сбили беспилотники в Ленинградской области

Губернатор Дрозденко: 10 БПЛА сбиты над портом Усть-Луга в Ленинградской области

Фото: МО РФ

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Падение обломков одного из дронов вызвало возгорание на территории нефтетерминала.

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС, — указал глава региона.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Пожар на объекте инфраструктуры был оперативно локализован.

Ситуация в районе порта находится под наблюдением экстренных служб. Губернатор держит на личном контроле ликвидацию последствий атаки беспилотников. Работа порта Усть-Луга, одного из крупнейших балтийских терминалов, продолжается в штатном режиме.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин сообщил, что два окна были выбиты при нейтрализации беспилотника в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе города. Конструкции дома при этом не пострадали. Политик дополнил, что все собственники получат компенсацию.

атаки
ВСУ
Ленинградская область
дроны
