Генерал объяснил, откуда были запущены дроны для атаки на Ленобласть Генерал Липовой: ВСУ могли атаковать дронами порт Усть-Луга из Прибалтики

Вооруженные силы Украины могли атаковать дронами порт Усть-Луга в Ленинградской области с территории прибалтийских стран, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он отметил, что украинская армия использует Прибалтику как плацдарм для атак на Россию.

Они могут запускать [дроны] из Прибалтики. Дело в том, что Прибалтика для них сейчас хороший плацдарм, который они используют именно для нанесения ударов. Поэтому наши компетентные органы разберутся и сделают соответствующие выводы, ― ответил Липовой.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы противовоздушной обороны нейтрализовали 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районе порта Усть-Луга. Падение обломков одного из дронов вызвало возгорание на территории нефтетерминала.

До этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин сообщил, что два окна были выбиты при нейтрализации беспилотника в жилом комплексе «Огни Залива» в Красносельском районе города. Конструкции дома при этом не пострадали. Политик дополнил, что все собственники получат компенсацию.