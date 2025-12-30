В Кремле объяснили отрицание атаки на резиденцию Путина в западных СМИ

Попытки президента Украины Владимира Зеленского отрицать атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина и поддержка этой позиции западными СМИ «безумны», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал доказательства атаки, включая сбитые дроны, компетенцией военных, сообщает ТАСС.

Мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять темы, что, дескать, этого не было. Но это совершенно безумное утверждение, — отметил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал вопрос западного агентства о возможной демонстрации доказательств нападения. Он подчеркнул, что при массовом налете дронов, которые были нейтрализованы системой ПВО, отдельные улики не требуются.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ отразили масштабную атаку беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области. В течение ночи с 28 на 29 декабря был перехвачен и уничтожен 91 украинский ударный беспилотный летательный аппарат. Атака была отражена на дальних и ближних подступах к объекту.