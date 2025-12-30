Новый год — 2026
Историк объяснил, зачем Украина атаковала резиденцию Путина

Историк Возняк: Украина атаковала резиденцию Путина ради осложнения переговоров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина при помощи атаки на резиденцию президента России Владимира Путина попыталась осложнить переговорный процесс, сообщил РИА Новости аргентинский историк Хорхе Возняк. По его словам, Киев также мог попытаться спровоцировать Москву на какие-либо действия.

По мере того, как конфликт становится все более неблагоприятным для Украины, ее ресурсы будут все больше направляться на то, чтобы ситуация «завязла», осложнились переговоры либо чтобы спровоцировать чрезмерную реакцию со стороны российского правительства, — подчеркнул историк.

Возняк не исключил, что Киев будет чаще предпринимать подобные шаги. По его словам, множество украинских группировок заинтересованы в продолжении кризиса.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что, после того как ВСУ атаковали резиденцию Путина в Новгородской области, Москва станет более жесткой в переговорах с Киевом. Он отметил, что в ответ на действия Украины РФ займет более решительную позицию.

До этого американский политолог Дмитрий Саймс заявил, что Россия готова к дальнейшим переговорам по Украине, но атака дронов на резиденцию Путина требует не только дипломатических мер. Он отметил, что Россия не изолируется и продолжает диалог, но возмутительность инцидента требует решительного ответа.

