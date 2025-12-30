Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 13:08

Бойцы в подвалах домов, «охота» на гражданских: ВСУ атакуют РФ 30 декабря

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Российские регионы за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В Белгородской области пять человек получили ранения. Кроме того, пострадали жители ДНР и Запорожья. Украинские бойцы укрывались в подвалах вместе с гражданскими в Димитрове. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Пять человек получили ранения в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ несколько раз пытались атаковать Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, противник ударил по четырем муниципалитетам.

«Ранены пять мирных жителей. В Белгородском округе на перекрестке дорог Бессоновка — Орловка от удара беспилотника по легковому автомобилю две женщины получили баротравмы. Также у одной из них диагностированы осколочные ранения плеча. В Грайворонском округе в селе Замостье в результате атаки дрона на легковой автомобиль ранены две женщины. У одной пострадавшей баротравма, у второй — множественные ссадины рук и ног. Бригада скорой оказала им необходимую помощь на месте», — сказал губернатор.

По словам Гладкова, в Грайворонскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший при атаке БПЛА на легковой автомобиль. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга, уточнил он.

«В городе Грайворон от ударов двух дронов повреждены два автомобиля. В селе Замостье два беспилотника атаковали частный сектор — повреждены фасад и остекление частного дома и два легковых автомобиля. Село Глотово атаковано двумя беспилотниками — повреждены легковая машина и ворота частного домовладения. В селе Почаево FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю — выбиты лобовое стекло и зеркала», — написал Гладков.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об ударах ВСУ по Белгородской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Запорожской АЭС завершили ремонт

Запорожская область подверглась ударам ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. По его словам, за сутки были зарегистрированы два факта целенаправленной атаки противника на населенные пункты. Один человек получил ранения, уточнил он.

«В Каменско-Днепровском муниципальном округе, в селе Великая Знаменка в результате атаки БПЛА противника поврежден гражданский легковой автомобиль „Ланос“. Пострадала женщина 1981 года рождения, она госпитализирована в Каменско-Днепровскую ЦРБ», — написал Балицкий.

Он подчеркнул, что все экстренные службы Запорожья работают в штатном режиме.

В Минобороны РФ не комментировали информацию Балицкого об атаках ВСУ на Запорожскую область.

Тем временем специалисты Запорожской АЭС завершили ремонт высоковольтной линии «Ферросплавная-1». Ее функционирование было восстановлено, сообщили в пресс-службе станции. Работы прошли в присутствии инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Их удалось завершить благодаря установленному режиму тишины, отметили на станции.

Линия была повреждена в результате обстрелов ВСУ, что привело к отключению электроснабжения ЗАЭС.

ВСУ атаковали село в ДНР

Три мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали накануне в результате атак ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

«В Амвросиевке в результате атак ударных БПЛА крайне тяжелые ранения получил мужчина 1972 г. р., также пострадали женщина 1976 г. р. и мужчина 1991 г. р., им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Пушилин.

Он добавил, что в результате атак были повреждены две котельные в Никитовском районе Горловки, два жилых домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры, пять единиц спецтранспорта и три легковых автомобиля в Амвросиевке.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об ударах ВСУ по ДНР.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные ВСУ размещались во дворах домов Красноармейска

Жительница Красноармейска, покинувшая город, заявила, что украинские военные использовали жилую застройку для запуска беспилотных летательных аппаратов. Беженка Галина Кулик сообщила, что операторы Вооруженных сил Украины размещались во дворах многоквартирных домов.

По ее словам, военнослужащие также спускались в подвалы, где укрывались местные жители. Эта информация прозвучала на фоне сообщений об освобождении Красноармейска силами российской группировки войск «Центр».

«Когда пришли в наш в подвал, в бомбоубежище, пришли ВСУ. Это дронщики были, во дворе запускали», — сказала беженка.

Солдаты ВСУ прятались в жилых домах и подвалах вместе с гражданскими в Димитрове, сообщил оператор БПЛА 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Эдуард Мельников.

«Они прикрывались ими. Мы ждали, пока они выйдут, а потом уничтожали», — рассказал штурмовик.

Максим Ширяев
Максим Ширяев
