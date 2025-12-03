Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 14:27

«Зеленский — убыточный проект»: Слуцкий, Миронов, Чепа о переговорах с США

Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Фото: kremlin.ru
Москва не дрогнула ни по одному пункту красных линий, заявили опрошенные NEWS.ru российские политики и эксперты по итогам пятичасовых переговоров Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Что это значит для Украины, к каким договоренностям пришли стороны — в материале NEWS.ru.

Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам: «Решительный шаг к миру»

В ближайшие часы все станет ясно. Пятичасовые переговоры представляют собой уверенный и решительный шаг к миру. Проблем по-прежнему много, и, как это часто бывает, сложности заключаются в деталях. Тем не менее есть все шансы на их постепенное урегулирование.

Чтобы отправиться на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, американской команде необходимо тщательно согласовать позиции по каждому пункту. Это технический, но крайне важный аспект. Несмотря на пристальное внимание международной общественности, это не означает, что Уиткофф и Кушнер должны немедленно спешить в Киев.

Исходя из решимости нашего президента, мы все равно достигнем мира. Это произойдет быстрее, чем могут себе представить некоторые представители европейской «партии войны».

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду»: «Мира не будет, если у власти останется режим Зеленского»

Прежде всего хочу обратить внимание на то, какую последовательность и жесткость в отстаивании интересов России проявляют президент Владимир Путин и его команда. Украине не получится заключить мир, не признав решение о вхождении четырех регионов в состав РФ, рассчитывая вступить в НАТО и содержать огромную армию.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Фото: kremlin.ru

Мирное соглашение не будет подписано, если Киев не признает право украинских граждан на русский язык и вероисповедание в составе Русской православной церкви. Украине нужно вернуть храмы и имущество, отобранные бандеровцами.

Не получится заключить мир, если продолжится насильственная украинизация исконно русских городов — Киева, Одессы, Чернигова, Харькова и многих других. Договор не будет подписан, если у власти останется неонацистский коррумпированный режим Зеленского.

Алексей Журавлев, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне: «Уиткофф не полетел в Женеву после переговоров в Кремле»

Переговоры будут вести Россия и США — на обратном пути из Москвы Уиткофф и Кушнер не стали останавливаться в Женеве, где их ждал Зеленский. Ни главу киевского правящего режима, ни европейцев, которые настаивают на продолжении войны до последнего украинца, больше никто ни о чем спрашивать не намерен. Как я и говорил, урегулирование конфликта лежит в плоскости российско-американских отношений.

Украина — лишь инструмент, а Европа — наблюдатель. Их участие вовсе не требуется для того, чтобы заключить мир. Теперь все будет зависеть от того, насколько нам удастся сблизить позиции. Судя по реакции президентского помощника Юрия Ушакова, начало положено и перспективы неплохие.

Алексей Чепа, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам: «Переговоры — уже компромисс»

Пятичасовой разговор касался конкретных тем. Появилось понимание того, как нужно действовать в той обстановке, когда есть силы, не воспринимающие никакие конструктивные предложения. Нам понятно, что это за силы, поэтому все делается в конфиденциальной форме, чтобы не позволить противникам перелопачивать все эти моменты, создавать лишний шум и оказывать давление на определенные стороны. Каждые переговоры и встреча — это уже компромисс, потому что по-другому не может быть.

Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Александр Толмачев, депутат Госдумы: «Эффект у переговоров однозначно есть»

Судя по тому, что американская делегация отменила запланированную встречу с Зеленским, эффект у переговоров однозначно есть. США перестали скрывать недовольство Киевом и то, что они смотрят на правящий режим как на откровенно убыточный проект. Это подтвердилось после визита Уиткоффа и Кушнера в Москву.

Пятичасовые переговоры в Кремле — еще один шаг двух стран, которые имеют право принимать глобальные решения, навстречу общим выводам относительно Украины. То, что для американцев лишь проект в сфере бизнеса, имиджа и влияния на мировой арене, для нас — судьбы русских людей и русского мира. У России свои цели и задачи, которые будут достигнуты.

Анатолий Вассерман, депутат Госдумы: «Cудьба Украины предрешена»

Судьба Украины предрешена. Рано или поздно ее существование в нынешнем виде завершится. Украина — это плод антирусской фантазии. <…> Сейчас Дональду Трампу выгодно избавиться от Украины как от токсичного актива. Я очень сильно надеюсь, что ему это удастся. <…> Сегодня мы воюем не с Украиной. Против нас воюет НАТО, используя Украину. Мы ведем войну на истощение Альянса и делаем это весьма успешно.

Сергей Алтухов, депутат Госдумы: «У киевского режима сужается пространство для маневра»

Российская делегация четко и недвусмысленно отстаивает ключевые национальные интересы. Владимир Путин открыто высказал критику по ряду неприемлемых для нас американских предложений. Эта принципиальность — не слабость, а сила, которая заставляет партнеров считаться с реальностью. <…> Пространство для маневров у киевского режима сужается.

Николай Будуев, депутат Госдумы: «РФ готова к дальнейшим переговорам с США»

Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле подчеркивают важность диалога и поиска путей к решению сложных вопросов, даже если конкретные договоренности не были достигнуты. Это свидетельствует о стремлении России сохранить открытые каналы общения и готовности к дальнейшим консультациям.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына, МИА «Россия сегодня»

Виктор Мизин, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН: «Новая встреча может состояться в ближайшие два-три месяца»

Российская сторона заявила, что переговоры прошли продуктивно. Американские делегаты желают стать миротворцами, как это случилось с ближневосточным урегулированием, хотя многие его называют провальным. Процесс переговоров между Россией и США продолжится: можно ожидать новой встречи сторон в ближайшие два-три месяца

У Трампа есть три варианта дальнейших действий. Первый: вводить новые санкции против России, но это не представляется мне возможным. Тем более что Россия предлагает Штатам совместные проекты по освоению редкоземельных недр Арктики. Второе: Трамп может опять, как это было продемонстрировано в феврале, жестко надавить на Зеленского. Только уже окончательно. Третий вариант: президенту США может надоесть участие в мирном урегулировании, и он умоет руки, оставив Украину на попечение настойчивой Европы.

Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипакадемии МИД РФ: «Нет подвижек по территориям и НАТО»

Красные линии хорошо известны. Нет никаких подвижек ни по территориям, ни по НАТО, ни по языку и денацификации. Шансы на диалог изначально составляли менее 50%. Россия находится в сильной позиции. Любой исход для нас — не трагедия, а для Киева каждый новый раунд хуже предыдущего.

Спиридон Килинкаров, экс-депутат Верховной рады: «Зеленского не считают полноценным участником переговоров»

Зеленского не воспринимают в качестве субъекта полноценных переговоров. Есть четыре принципиальных вопроса, по которым договориться невозможно, — в первую очередь территории и НАТО. Если бы были договоренности, которые можно обсуждать с Зеленским, то встретились бы. Раз не встретились, говорить пока не о чем.

Дмитрий Дробницкий, политолог-американист: «Мы развиваем контакты с администрацией Трампа»

Самый главный позитивный итог переговоров — то, что контакты идут, достигнуто понимание с администрацией Трампа. Пока нельзя говорить про понимание с США, где есть конгресс, который на 2/3, а то и на 3/4 против инициатив президента и удовлетворения требований Москвы. Значит, мы с администрацией Трампа или с той ее частью, которая готова идти на взаимопонимание. Мы ведем контакты и развиваем их — это самое главное.

