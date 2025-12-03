Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 12:46

Песков назвал условие для продуктивных переговоров с США по Украине

Песков: чем в большей тишине пройдут переговоры с США, тем будет продуктивнее

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Переговоры с США по украинскому урегулированию должны пройти в тишине, чтобы стать более продуктивными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Песков выразил надежду, что Вашингтон также будет следовать этому принципу.

Имеет понимание, что чем в большей тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивность этих переговоров, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия будет придерживаться этого принципа. Так пресс-секретарь главы государства прокомментировал итоги встречи президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле 2 декабря полезными и конструктивными. Во встрече с Путиным также участвовал зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. По словам Ушакова, беседа выдалась содержательной.

Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле длилась почти пять часов. Российскую сторону также представляли гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и Ушаков.

