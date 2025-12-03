Встреча Путина и Уиткоффа в Москве завершилась спустя почти пять часов

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Кремле завершилась. Она продлилась почти пять часов. Около 19:40 пресс-служба российского лидера опубликовала первые кадры с их переговоров.

От российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. С американской стороны в переговоры был вовлечен зять президента США, предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

Ранее сообщалось, что Путин начал встречу со спецпредставителем американского лидера с обсуждения их прогулки по Москве. Он подчеркнул, что городские власти гордятся результатами работы по развитию столицы, передает пресс-служба Кремля.

Позже глава РФ прокомментировал претензии европейских государств, связанные с их неучастием в украинских мирных переговорах. Он напомнил, что инициатива отказа от участия в этом диалоге изначально исходила от самих европейских политиков.

Также первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Путин предупредил Евросоюз о готовности страны к противостоянию, отметив попытки ЕС спровоцировать военный конфликт. По его словам, действия европейских лидеров направлены на блокирование мирного соглашения между Москвой и Киевом.