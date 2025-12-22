В Белом доме отреагировали на слухи о расколе между Рубио и Уиткоффом

Информация о разногласиях между госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом относительно переговорного процесса на Украине не соответствует действительности, заявил журналистам представитель Госдепартамента Томми Пиготт. По его словам, которые приводит NBC News, Рубио и Уиткоффа связывают не только рабочие отношения, но и дружба.

Между ними нет и никогда не было разногласий. У госсекретаря Рубио и спецпосланника Уиткоффа близкие рабочие отношения, они друзья. Оба полностью разделяют цели президента, каждый из них согласованно реализует видение президента [США Дональда Трампа] по поводу того, как закончить войну и добиться мира, — сказал он.

Поводом для слухов стала поездка Уиткоффа в Женеву в конце ноября. Он прибыл на переговоры раньше Рубио, не уведомив Госдепартамент. По данным источников, спецпосланник главы Белого дома хотел провести отдельную встречу с украинской стороной, но в итоге не смог сделать этого без присутствия госсекретаря.

Ранее сообщалось, что в Госдепартаменте США начали служебную проверку по запросу сенаторов. Они подозревают нарушение этических норм при экспорте передовых полупроводников в ОАЭ. Уиткофф может оказаться вовлеченным в расследование из-за сделок с Абу-Даби.