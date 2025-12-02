В Госдуме раскрыли смысл заявлений Путина перед встречей с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин предупредил Евросоюз, который стремится спровоцировать военный конфликт, о готовности РФ к противостоянию, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он отметил, что лидеры ЕС пытаются сознательно создать условия, при которых подписание мирного соглашения между РФ и Украиной будет невозможно, что говорит о желании спровоцировать масштабную войну.

Евросоюз хотел бы войны с Россией. И тогда возникает вопрос: хватит ли прокси в виде Украины, чтобы решить европейские задачи, связанные с войной против России? Не означает ли это, что Европа сама готова втягиваться в эту войну более активно, чем сегодня? Поэтому Владимир Путин, предупреждая эту логику, говорит о том, что, если для Европы это так принципиально — не дать заключить мир, если это означает желание шаг за шагом взвинчивать спираль конфронтации, если это означает, что Европа жаждет войны с Россией, не желая и не планируя обсуждать это нигде и ни на каких уровнях, Россия тем не менее готова к такому сценарию развития событий, — объяснил Новиков.

Парламентарий подчеркнул, что, делая подобные заявления перед встречей со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, Путин хочет определить поле для дальнейших переговоров. Депутат допустил, что в перспективе представители РФ и США могут встретиться не один раз для достижения результата.

Платформа, которая была предложена Трампом и стала широко известна в режиме 28 пунктов, как и было сказано российским президентом, может служить источником для обсуждения. Быть платформой для переговоров не значит быть платформой для обязательного согласия. Переговоры для того и существуют, чтобы те позиции, которые стороны не устраивают, были обсуждены, откорректированы и приведены к общему знаменателю, если, конечно, это окажется возможным. Если это окажется невозможным, то могут следовать и второй, и третий, и какой угодно еще раунд переговоров, — резюмировал Новиков.

Ранее Путин заявил, что если Европа развяжет войну с Россией, то Москве «не с кем будет договариваться». При этом российская сторона не планирует военных действий против ЕС, но готова к любому развитию событий.