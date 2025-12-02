Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 19:01

В Госдуме раскрыли смысл заявлений Путина перед встречей с Уиткоффом

Депутат Новиков: Путин предупредил жаждущий войны ЕС о готовности РФ к конфликту

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин предупредил Евросоюз, который стремится спровоцировать военный конфликт, о готовности РФ к противостоянию, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он отметил, что лидеры ЕС пытаются сознательно создать условия, при которых подписание мирного соглашения между РФ и Украиной будет невозможно, что говорит о желании спровоцировать масштабную войну.

Евросоюз хотел бы войны с Россией. И тогда возникает вопрос: хватит ли прокси в виде Украины, чтобы решить европейские задачи, связанные с войной против России? Не означает ли это, что Европа сама готова втягиваться в эту войну более активно, чем сегодня? Поэтому Владимир Путин, предупреждая эту логику, говорит о том, что, если для Европы это так принципиально — не дать заключить мир, если это означает желание шаг за шагом взвинчивать спираль конфронтации, если это означает, что Европа жаждет войны с Россией, не желая и не планируя обсуждать это нигде и ни на каких уровнях, Россия тем не менее готова к такому сценарию развития событий, — объяснил Новиков.

Парламентарий подчеркнул, что, делая подобные заявления перед встречей со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, Путин хочет определить поле для дальнейших переговоров. Депутат допустил, что в перспективе представители РФ и США могут встретиться не один раз для достижения результата.

Платформа, которая была предложена Трампом и стала широко известна в режиме 28 пунктов, как и было сказано российским президентом, может служить источником для обсуждения. Быть платформой для переговоров не значит быть платформой для обязательного согласия. Переговоры для того и существуют, чтобы те позиции, которые стороны не устраивают, были обсуждены, откорректированы и приведены к общему знаменателю, если, конечно, это окажется возможным. Если это окажется невозможным, то могут следовать и второй, и третий, и какой угодно еще раунд переговоров, — резюмировал Новиков.

Ранее Путин заявил, что если Европа развяжет войну с Россией, то Москве «не с кем будет договариваться». При этом российская сторона не планирует военных действий против ЕС, но готова к любому развитию событий.

Владимир Путин
Россия
США
переговоры
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто состояние крымчанки и ее сына после нападения с кухонным топориком
РФ покарала Украину, жесткий ответ за Новороссийск: что будет дальше
Стало известно, с чего началась встреча Путина и Уиткоффа
«Человек неправ»: Самойлов объяснил скандальные высказывания звезд об СВО
Стало известно о смерти известной вдовы нигерийского принца
«Кризиса нет»: что будет с рублем в 2026 году
Силуанов раскрыл, как скажется повышение НДС
Ждать ли нам киберапокалипсиса в 2026 году, что это такое, как спастись?
Венгерский журналист раскрыл истинное отношение Орбана к ЕС
В Москве прошел Национальный инвестиционно-строительный форум
Путин начал переговоры с американской делегацией по украинскому кризису
Политолог ответил, какая власть на Украине может устроить США
Появились первые кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Российские туристы оказались в зоне эпидемии на Кубе
На «Госуслугах» добавили возможность оформить один документ
Путин раскрыл особое значение Красноармейска
В Госдуме призвали провести амнистию для одной категории людей
Переезд в США, рождение дочери, реакция на СВО: как живет Ирина Антоненко
Путин заявил о полном контроле ВС России над одним населенном пункте
«Люди — за жизнь»: лидер группы «Агата Кристи» о главной силе бойцов СВО
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.