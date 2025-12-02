Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 18:26

Путин предупредил Европу о последствиях в случае военного конфликта

Путин: России не с кем будет договариваться в случае агрессии Европы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Евгений Биятов/POOL/ТАСС
Если Европа развяжет войну с Россией, Москве «не с кем будет договариваться», заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». При этом российская сторона не планирует военных действий против ЕС, но готова к любому развитию событий.

Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться, — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что Россия «не собирается воевать с Европой» и неоднократно повторяет эту позицию, однако при агрессии страна готова действовать незамедлительно. При этом сама Европа демонстрирует отсутствие мирной повестки и находится «на стороне войны».

Ранее Путин заявил, что Россия успешно справляется с внешним давлением со стороны других государств. Президент отметил, что современная турбулентность вызвана неконкурентными методами борьбы, включая незаконные односторонние ограничения со стороны западных стран.

В то же время, уточнил Путин, Запад стремится устранить конкурентов и сохранить свою «ускользающую монополию» в мировой экономике. Он использует нечестные методы давления, чтобы сохранить былые привилегии в быстро меняющемся мире.

