02 декабря 2025 в 17:37

Путин обвинил Запад в попытке устранить конкурентов

Путин: Запад стремится сохранить доминирующее положение в мировой экономике

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Западные страны стремятся устранить конкурентов в мировой экономике и сохранить свою «ускользающую монополию», заявил президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!». По его словам, современный мир полон нестабильности, часть которой вызвана нечестными методами давления со стороны Запада.

Используя свое монопольное положение на отдельных рынках, в сфере финансов, они вводят незаконные односторонние ограничения, стремятся таким образом надавить на суверенные государства. <...> Западные страны хотят устранить конкурентов, сохранить в быстро меняющемся мире свои былые привилегии, ту самую ускользающую монополию, — подчеркнул Путин.

Ранее итальянское издание Il Fatto Quotidiano заявило, что конфликт на Украине обернулся для Европы «болезненным унижением», в то время как Путин продемонстрировал превосходство над европейскими лидерами. Издание также отметило смену риторики в ЕС с требований на поиск путей к перемирию на фоне успехов ВС России.

Кроме того, западные союзники Украины опасаются, что на встрече в Москве Путин может предложить американским посланникам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру коммерческие соглашения, которые приведут к мирному урегулированию, менее выгодному для Киева.

Владимир Путин
Россия
Запад
экономика
