Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 06:39

«Болезненное унижение»: на Западе увидели превосходство Путина

IFQ: Путин продемонстрировал свое превосходство над европейскими лидерами

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Конфликт на Украине обернулся для Европы «болезненным унижением», считают авторы итальянского издания IL Fatto Quotidiano. По оценке газеты, президент России Владимир Путин продемонстрировал свое превосходство над европейскими лидерами, которые ранее были уверены в своей непобедимости.

Журналисты отметили изменение позиции политиков из стран Евросоюза по отношению к Москве. Ранее европейские лидеры позволяли себе дерзкие требования о выводе российских войск с подконтрольных ей территорий, однако после успехов Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции они вынуждены искать пути к перемирию.

На фоне этих оценок Министерство обороны Российской Федерации продолжает сообщать о достижениях на фронте. За последнюю неделю ВС РФ освободили населенный пункт Новоуспеновское в Запорожской области и развили наступление после взятия под контроль Нового. Украинская сторона впоследствии признала отступление из ряда населенных пунктов.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВС РФ могут освободить Купянск в течение недели. По его мнению, перед этим российским военным предстоит столкнуться с масштабными формированиями ВСУ.

