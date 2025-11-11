Названы возможные сроки освобождения Купянска

Вооруженные силы России могут освободить Купянск в течение недели, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, перед этим российским военным предстоит столкнуться с масштабными формированиями ВСУ.

В ходе дальнейшего продвижения наших группировок [в Купянске], я полагаю, противник будет пытаться контратаковать, перебрасывать новые резервы. То есть нашим ребятам придется быть готовыми встретиться с достаточно большими силами противника на этом направлении. В общем-то, для ВСУ ничего радостного я сказать не могу. Они повсюду отступают. Я думаю, что мелкие стычки и задержки не позволят остановить наступление наших войск. В течение недели, максимум полутора, наши войска выполнят свои задачи, — высказался Матвийчук.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области. В этом районе продолжается операция по ликвидации украинских военных, которые оказались в окружении. По данным ведомства, операцию проводили подразделения группировки «Запад».