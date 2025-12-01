День матери
01 декабря 2025 в 17:15

Раскрыты настроения на Западе перед встречей Путина и Уиткоффа

The Times: встреча Путина и Уиткоффа вызывает опасения у союзников Украины

Владимир Путин и Стиво Уиткофф Владимир Путин и Стиво Уиткофф Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Западные страны, поддерживающие Украину, опасаются предстоящей встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Москве, заявил журналист Джордж Гриллс. Союзники Киева переживают, что Путин предложит Уиткоффу и Кушнеру невыгодные Украине коммерческие соглашения для мирного урегулирования конфликта, передает The Times.

Союзники Киева опасаются, что в Москве Путин предложит им (Уиткоффу и Кушнеру. — NEWS.ru) коммерческие сделки, которые приведут к заключению мирного соглашения, менее выгодного для Украины, — говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча Путина с Уиткоффом состоится во второй половине дня 2 декабря. Представитель Кремля также отметил, что 1 декабря глава государства проведет несколько закрытых рабочих совещаний, направленных на подготовку к российско-американским консультациям. Встреча пройдет в открытом формате для журналистов. По итогам встречи будет заявление для СМИ.

