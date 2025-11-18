Польша начала опасаться за свою безопасность

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что страна находится в опасном положении, его слова прозвучали в эфире национальной радиостанции Jedynka. Такое мнение он высказал, комментируя инцидент с повреждением железнодорожной инфраструктуры на территории государства.

Это заявление стало одним из самых резких высказываний польских военных руководителей за последнее время. Кукула считает, что военные действия могут произойти скоро — сейчас «создаются соответствующие условия».

При этом он не подтвердил свои слова доказательствами и аргументацией. Военный уточнил, что высказывание стало лишь его собственным мнением и предположением.

Железнодорожная линия, соединяющая Польшу с Украиной, была повреждена накануне. В связи с произошедшим глава правительства Дональд Туск созвал экстренное заседание Комитета национальной безопасности.

По предварительной информации, происшествие случилось на участке, соединяющем Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск». Власти страны предположили, что это мог быть саботаж, который организован иностранными спецслужбами. Для расследования создана специальная группа с привлечением силовых ведомств.