Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 00:21

Польша начала опасаться за свою безопасность

Генерал Кукула уверен, что Польше может угрожать опасность

Варшава, Польша Варшава, Польша Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что страна находится в опасном положении, его слова прозвучали в эфире национальной радиостанции Jedynka. Такое мнение он высказал, комментируя инцидент с повреждением железнодорожной инфраструктуры на территории государства.

Это заявление стало одним из самых резких высказываний польских военных руководителей за последнее время. Кукула считает, что военные действия могут произойти скоро — сейчас «создаются соответствующие условия».

При этом он не подтвердил свои слова доказательствами и аргументацией. Военный уточнил, что высказывание стало лишь его собственным мнением и предположением.

Железнодорожная линия, соединяющая Польшу с Украиной, была повреждена накануне. В связи с произошедшим глава правительства Дональд Туск созвал экстренное заседание Комитета национальной безопасности.

По предварительной информации, происшествие случилось на участке, соединяющем Варшаву с пограничным переходом «Дорохуск». Власти страны предположили, что это мог быть саботаж, который организован иностранными спецслужбами. Для расследования создана специальная группа с привлечением силовых ведомств.

Польша
опасность
военные
опасения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гладков уточнил последствия налета БПЛА на Корочанский район
Кортнев пожаловался на концерты в подвалах Европы
Польша начала опасаться за свою безопасность
Средства ПВО сбили около двух десятков дронов ВСУ
Гороскоп на 18 ноября: Скорпионам ждать страсти, Девам избегать соблазнов
В США раскрыли дальнейшую судьбу проекта о санкциях против РФ
Трампу предложили жесткий и дерзкий план в отношении России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 ноября 2025 года
Приметы 18 ноября: Ионов день — защита от неудач и обряды для невест
Обида на Пугачеву, внебрачные дети, 12 300 пенсии: как живет Михаил Муромов
Стало известно, чем могли отравиться туристы в стамбульском отеле
Лучшие фильмы, карьера, личная жизнь: биография Мартина Скорсезе
Две оппозиционные партии в Раде выдвинули ультиматум Зеленскому
Названо число воюющих под Харьковом на стороне ВСУ колумбийцев
СБ ООН назначил заседание по Украине
Директора ФБР заподозрили в нарушении закона из-за охраны подруги
Российского посла вызвали на «ковер» в Черногории
Украинские военные на пикапе сбили женщину с ребенком
В России начнут штрафовать мигрантов из-за одного отказа
Внешний долг РФ упал до 14% ВВП: что это значит для экономики, рубля, цен
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.