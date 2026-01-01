Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 11:35

Хорлы остаются под угрозой после смертельной атаки ВСУ в новогоднюю ночь

Беспилотники ВСУ продолжают летать над атакованными в новогоднюю ночь Хорлами

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Украинские БПЛА продолжают летать над селом Хорлы в Херсонской области после атаки в новогоднюю ночь, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что дроны мешают работе оперативных служб. Специалисты не исключают возможности повторных ударов.

Дроны ВСУ продолжают летать над Хорлами, мешая работе оперативных служб, — отметил он.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что по кафе и гостинице в Хорлах в новогоднюю ночь ударили три беспилотника. По его словам, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Больницы приняли 13 пострадавших, включая двух детей.

Сальдо сообщил, что в одном из беспилотников была зажигательная смесь. По его словам, именно такими смесями украинские солдаты летом уничтожали поля, а теперь применили их для целенаправленного сожжения людей.

В ночь на 1 января противовоздушная оборона сбила 168 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. 61 дрон ликвидировали над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 23 — над Тульской областью, еще 16 — над Крымом.

ВСУ
атаки
БПЛА
беспилотники
Херсонская область
Родион Мирошник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто мог помочь ВСУ атаковать кафе в Херсонской области
«Ублюдки на Украине»: Захарова об атаке ВСУ на Хорлы в новогоднюю ночь
Появились кадры, как неадекват в Петербурге набросился на таксиста
Россиянам рассказали, как победить «диктатуру маркетинга»
Забудьте о похмелье! Этот рецепт супа вернет вас к жизни за 15 минут
Военэксперт предложил изменить формат СВО после атаки ВСУ на кафе
Россиянам рассказали, как защитить кожу от зимних морозов
Сальдо предположил, кто стоит за новогодним ударом ВСУ
Раскрыто число жертв взрыва на популярном горнолыжном курорте
Появились первые фото с места удара ВСУ по Хорлам
Хорлы остаются под угрозой после смертельной атаки ВСУ в новогоднюю ночь
Стало известно, откуда прилетели ударившие по херсонскому кафе БПЛА ВСУ
Диетолог объяснил сильную тягу к сладкому и жирному
В США оценили вероятность победы Зеленского на выборах
Мирошник назвал атаку ВСУ по Хорлам преднамеренным актом терроризма
Экономист раскрыл, как избежать блокировок при переводах самому себе
Захарова сравнила атаку ВСУ под Херсоном со сжиганием людей в Хатыни
Раскрыты детали смерти актрисы Малющевой перед Новым годом
Как убрать синяки и отеки с глаз после праздников: пошаговая инструкция
Землетрясение произошло на Аляске в новогоднее утро
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.