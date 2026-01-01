Хорлы остаются под угрозой после смертельной атаки ВСУ в новогоднюю ночь Беспилотники ВСУ продолжают летать над атакованными в новогоднюю ночь Хорлами

Украинские БПЛА продолжают летать над селом Хорлы в Херсонской области после атаки в новогоднюю ночь, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что дроны мешают работе оперативных служб. Специалисты не исключают возможности повторных ударов.

Дроны ВСУ продолжают летать над Хорлами, мешая работе оперативных служб, — отметил он.

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что по кафе и гостинице в Хорлах в новогоднюю ночь ударили три беспилотника. По его словам, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Больницы приняли 13 пострадавших, включая двух детей.

Сальдо сообщил, что в одном из беспилотников была зажигательная смесь. По его словам, именно такими смесями украинские солдаты летом уничтожали поля, а теперь применили их для целенаправленного сожжения людей.

В ночь на 1 января противовоздушная оборона сбила 168 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем. 61 дрон ликвидировали над Брянской областью, 25 — над Краснодарским краем, 23 — над Тульской областью, еще 16 — над Крымом.