01 января 2026 в 11:24

Раскрыты детали смерти актрисы Малющевой перед Новым годом

aif.ru: Малющева пришла на работу в день смерти в очень плохом состоянии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Ольга Малющева пришла на работу в день смерти в очень плохом состоянии, рассказала aif.ru ее коллега Жанна Стремянова. По ее словам, артистка хотела сыграть в спектакле даже несмотря на это, однако ей пришлось вызывать скорую.

Все произошло очень неожиданно. 29 декабря у нас в 10 утра была утренняя сказка. Ольга опоздала, пришла в очень плохом самочувствии, но надеялась играть. Сделали срочную замену актрисы. Ольге вызвали скорую. Когда пришла на работу на следующий день, узнала, что ее больше нет, — рассказала Стремянова.

По ее словам, врачи оказались бессильны. Стремянова также рассказала, что причиной смерти стал инсульт.

Актриса умерла на 53-м году жизни. Она хорошо известна по таким спектаклям, как «Любовь и голуби», «Свадьба Кречинского», «Женитьба», «Вишневый сад», «Женщина мечты» и другим.

Ранее сообщалось о смерти Татьяны Шлоссберг, американской журналистки и внучки 35-го президента США Джона Кеннеди. Ей было 35 лет. 22 ноября в журнале The New Yorker было опубликовано эссе Шлоссберг, в котором она поделилась историей своей борьбы с лейкемией.

