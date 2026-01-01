Новый год — 2026
01 января 2026 в 11:24

Захарова сравнила атаку ВСУ под Херсоном со сжиганием людей в Хатыни

Представитель МИД РФ Мария Захарова Представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале сравнила атаку ВСУ на Херсонскую область, в результате которой погибли 24 человека, со сжиганием людей в белорусской деревне Хатынь коллаборационистами с Западной Украины. По ее мнению, разница в том, что 85 лет назад нацисты «не прикрывались защитой детей и преданностью демократии».

Так коллаборационисты с Западной Украины сжигали людей в белорусской деревне Хатынь. Сгоняли людей в амбары и поджигали. А кто выбирался — расстреливали, — написала Захарова.

Дипломат также добавила, что власти Киева этим поступком обнажили свой «звериный почерк». По ее мнению, на «утреннем столе с круассанами и яйцами пашот» западных политиков должны появиться отчеты о том, как потратили деньги их налогоплательщиков, выделяемые на поддержку Украины.

Захарова подчеркнула, что Россия обвиняет всех спонсоров «террористических ублюдков на Украине». По ее мнению, государственность соседней страны превратилась «в машину для убийств».

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян провела параллель между организаторами атаки беспилотников на Херсонскую область и гестаповцами. Она охарактеризовала их как садистов и военных преступников, заверив, что каждый виновный будет найден и привлечен к ответу за нападения на мирных граждан.

