Стало известно, что FIS отказала четырем россиянам в нейтральном статусе FIS отказала в нейтральном статусе Паршиной и еще трем сноубордистам

Сноубордисты Александра Паршина, Игорь Слуев, София Надыршина и Яна Ульянова получили отказ от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в нейтральном статусе, сообщил старший тренер сборной России в параллельных дисциплинах Денис Салагаев. По его словам, которые передает «Матч ТВ», по Полине Каримовой, Есении Степановой и Алексею Соболеву пока информации нет.

Отказали Паршиной, Слуеву, Надыршиной, Ульяновой. Мотивировали отказ нарушением антидопинговых правил. Никаких подробностей больше не сообщили. Надежда на нейтральный статус была, шанс отобраться на Игры у них был, — заявил Салагаев.

FIS отстранила российских спортсменов от соревнований в связи с событиями на Украине. После обжалования этого решения в Спортивном арбитражном суде (CAS) FIS приняла его вердикт и установила новые критерии допуска. Среди сноубордистов право выступать в нейтральном статусе уже получили Мария Травиничева и Илья Хуртин.

Ранее президент норвежской федерации лыжного спорта Туве Дюрхауг разочаровалась решением Спортивного арбитражного суда о допуске российских лыжников и сноубордистов к соревнованиям. По ее словам, позиция Норвегии остается твердой, но стране вместе с другими членами Международной федерации лыжного спорта потребуется время для анализа ситуации.