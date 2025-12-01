День матери
01 декабря 2025 в 12:28

Названа дата переговоров Путина с Уиткоффом

Песков: Путин встретится с Уиткоффом 2 декабря после полудня

Стив Уиткофф и Владимир Путин Стив Уиткофф и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом запланирована на вторую половину дня 2 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Представитель Кремля также уточнил, что 1 декабря у Путина пройдет несколько непубличных рабочих совещаний, связанных с подготовкой к российско-американским консультациям, передает ТАСС.

Да, действительно, встреча с Уиткоффом планируется на завтра. Он, собственно, сам вчера об этом сказал, — ответил Песков.

Ранее стало известно, что Стив Уиткофф прилетит в Москву с зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

До этого глава Белого дома заявил, что не пытается устанавливать какие-либо временные рамки для России применительно к урегулированию украинского конфликта. По его словам, конец конфликта и станет тем самым крайним сроком для него.

