День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 02:28

Трамп высказался о крайних сроках урегулирования конфликта для России

Трамп заявил, что для России нет крайних сроков урегулирования конфликта

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что не пытается устанавливать какие-либо временные рамки для России применительно к урегулированию украинского конфликта. По его словам, конец конфликта и станет тем самым крайним сроком для него.

У меня нет крайних сроков. Для меня крайний срок — это когда прекратится конфликт, — добавил хозяин Белого дома.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По мнению сенатора, попытки ЕС показать свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

Ранее Путин отмечал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф защищает позицию главы государства и свою страну. Он указал, что диалог с представителем Вашингтона складывается непросто, однако проходит без «ругани и плевков».

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин демонстрирует быстрое и эффективное реагирование на ускорившиеся процессы в международных делах. Он отметил, что в современном мире «все очень сильно ускорилось», включая политические процессы.

Дональд Трамп
США
Украина
конфликты
