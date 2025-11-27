День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 17:07

Путин фразой о ругани и плевках описал диалог с Уиткоффом

Путин заявил, что Уиткофф защищает США и позицию Трампа

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф защищает позицию главы государства и свою страну, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке. По его словам, диалог с представителем Вашингтона непростой, однако проходит без «ругани и плевков», передает пресс-служба Кремля.

Его дружба с президентом Трампом продолжается уже многие-многие годы, может быть, десятилетия. Он американский гражданин, защищает позицию своего президента и своей страны, — объяснил Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона ждет визита Уиткоффа в Москву на следующей неделе. Он добавил, что также ожидаются контакты американского политика с Путиным.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков между тем подтвердил, что запланированная поездка Уиткоффа в Москву остается в силе, несмотря на сообщения об отставке с должности спецпосланника президента США. По его словам, нет никаких оснований сомневаться в этом визите.

