В Кремле уточнили сроки визита Уиткоффа в Москву Песков: в России ожидают визита Уиткоффа в Москву на следующей неделе

Россия ждет визита специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на следующей неделе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, также ожидаются контакты эмиссара с российским лидером Владимиром Путиным.

Да, мы ожидаем такой визит и ожидаем подробных контактов с президентом, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков выразил мнение, что звучащие в США требования об отставке Уиткоффа направлены на подрыв урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что сейчас в вопросе мирного диалога складываются положительные тенденции.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что публикации «расшифровок» якобы его переговоров с Уиткоффом направлены на подрыв отношений Москвы и Вашингтона. Он отметил, что подобные «сливы» не способствуют диалогу и осложняют налаживание контактов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в свою очередь опроверг публикацию Bloomberg с якобы стенограммой его телефонного разговора с Ушаковым и Уиткоффом. По его словам, эта информация является не более чем фейком.