В Кремле увидели опасную тенденцию в призывах уволить Уиткоффа Песков: призывы уволить Уиткоффа могут сорвать урегулирование на Украине

Требования об отставке специального представителя по Украине Стива Уиткоффа направлены на подрыв урегулирования украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По его словам, в вопросе мирного диалога складываются положительные тенденции.

Ничего там (в опубликованных переговорах, — NEWS.ru) такого страшного нет. Наверно, те голоса, которые сейчас появляются, [призывающие] уволить Уиткоффа, они нацелены на то, чтобы сорвать те, пока что скромные, тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров. Там идет процесс, и процесс серьезный, — сказал Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что публикации так называемых расшифровок переговоров с американским спецпосланником имеют своей целью подрыв отношений между Россией и Соединенными Штатами. Он пояснил, что подобные утечки информации не помогают диалогу, а создают дополнительные сложности в установлении контактов.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг достоверность публикации СМИ, в которой была представлена предполагаемая стенограмма его телефонного разговора с Ушаковым и Уиткоффом. Он назвал эту информацию фейковой.