Недавнее заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о президенте России Владимире Путине — это «влажные фантазии», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТВЦ. До этого Хили, отвечая на вопрос журналистов в Киеве, кого из мировых лидеров он бы «похитил» по аналогии с венесуэльским главой Николасом Мадуро, назвал Путина.

Влажные фантазии британских извращенцев, — сказала она.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что глава Министерства обороны Великобритании таким образом хотел привлечь к себе внимание. По его словам, такие мечты Хили говорят о том, что он слабый и никчемный человек.

Ранее Захарова подчеркнула, что подразделения западных военных и техника на Украине будут рассматриваться Россией в качестве законных целей. Так она отреагировала на подписание членами «коалиции желающих» декларации «Надежные гарантии безопасности для прочного и долгосрочного мира». По ее словам, данные предупреждения не раз озвучивались на самом высоком уровне и сохраняют актуальность.