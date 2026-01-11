Названо число дронов, атаковавших Белгородскую область за сутки

Вооруженные силы Украины за сутки атаковали Белгородскую область при помощи более чем 50 БПЛА, сообщили в опершатбе. В результате в регионе ранены три человека.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка и Новая Таволжанка совершены атаки 17 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка от детонации FPV-дрона на парковке предприятия ранены двое мужчин. Их госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода, — уточнили в оперштабе.

Ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по супермаркету в городе Васильевке Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, никто не пострадал. Он отметил, дрон частично повредил крышу здания. Балицкий добавил, что в Васильевском муниципальном округе не обошлось без пострадавших. В селе Верхняя Криница ранения получил мужчина 1972 года рождения, которому потребовалась помощь медиков.

До этого здание Воронежской православной гимназии получило повреждения при атаке украинских беспилотников. Инцидент произошел в субботу, 10 января. Также появилась информация, что беспилотники, атаковавшие Воронеж в ночь на 11 января, повредили семь многоэтажных и шесть частных домов.