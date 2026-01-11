Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 13:30

Названо число дронов, атаковавших Белгородскую область за сутки

Белгородскую область за сутки атаковало более 50 дронов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины за сутки атаковали Белгородскую область при помощи более чем 50 БПЛА, сообщили в опершатбе. В результате в регионе ранены три человека.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка и Новая Таволжанка совершены атаки 17 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка от детонации FPV-дрона на парковке предприятия ранены двое мужчин. Их госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода, — уточнили в оперштабе.

Ранее беспилотный летательный аппарат ВСУ ударил по супермаркету в городе Васильевке Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, никто не пострадал. Он отметил, дрон частично повредил крышу здания. Балицкий добавил, что в Васильевском муниципальном округе не обошлось без пострадавших. В селе Верхняя Криница ранения получил мужчина 1972 года рождения, которому потребовалась помощь медиков.

До этого здание Воронежской православной гимназии получило повреждения при атаке украинских беспилотников. Инцидент произошел в субботу, 10 января. Также появилась информация, что беспилотники, атаковавшие Воронеж в ночь на 11 января, повредили семь многоэтажных и шесть частных домов.

оперштаб
Белгородская область
дроны
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Все наемники сбежали на Запад? Что случилось с иностранным легионом Украины
Экспортный танк Т-90С с французским тепловизором заметили в зоне СВО
Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападающих на краснодарцев детей
В Китае ответили, заботит ли Трампа глобальная архитектура безопасности
«Циничное нападение»: зампред ВРНС об атаке ВСУ на православную гимназию
«Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай
«Король дороги» на Mercedes заблокировал скорую с ребенком
Небольшой долг может дорого обойтись россиянам: как не лишиться имущества?
Настя Каменских угодила в больницу после голодовки
«Отправлять на убой»: Мирошник о закручивании гаек на Украине
Появились новые детали разговора Путина с участником акции «Елка желаний»
ВСУ ошибочно приняли своих солдат за российских и уничтожили их
ВСУ ударили по России семью беспилотниками
Украина запретила показ одного фильма из-за российского актера
На Украине задумались об отмене отсрочки от мобилизации
Российский хоккеист и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ
Российский теннисист завоевал 22-й титул в карьере
Надвигаются крещенские морозы до минус 25 градусов: прогноз погоды в Москве
Подростки напали на мужчину и выставили полуголым на улицу
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.