День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 10:33

В МИД России подтвердили визит Уиткоффа в Москву

Рябков: визит Уиткоффа в Москву остается в силе

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/ МИА «Россия сегодня»
Поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву остается в силе, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, нет поводов ставить под вопрос этот визит.

Никаких поводов ставить это под вопрос у меня нет, — сказал Рябков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет визита Уиткоффа в Москву на следующей неделе. Он добавил, что также ожидаются контакты эмиссара с российским лидером Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что требования об отставке специального представителя главы Белого дома направлены на подрыв урегулирования украинского конфликта. Он считает, что в вопросе мирного диалога складываются положительные тенденции.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что публикации так называемых расшифровок переговоров с американским спецпосланником имеют своей целью подрыв отношений между Россией и Соединенными Штатами. Он пояснил, что подобные утечки информации не помогают диалогу.

