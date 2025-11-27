В МИД России подтвердили визит Уиткоффа в Москву Рябков: визит Уиткоффа в Москву остается в силе

Поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву остается в силе, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, нет поводов ставить под вопрос этот визит.

Никаких поводов ставить это под вопрос у меня нет, — сказал Рябков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет визита Уиткоффа в Москву на следующей неделе. Он добавил, что также ожидаются контакты эмиссара с российским лидером Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что требования об отставке специального представителя главы Белого дома направлены на подрыв урегулирования украинского конфликта. Он считает, что в вопросе мирного диалога складываются положительные тенденции.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что публикации так называемых расшифровок переговоров с американским спецпосланником имеют своей целью подрыв отношений между Россией и Соединенными Штатами. Он пояснил, что подобные утечки информации не помогают диалогу.